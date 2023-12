Mondragone. La Scuola Secondaria Statale di I° grado “Buonarroti – Vinci al Castello di Limatola

Mondragone. Gli alunni della Scuola Secondaria Statale di I° grado “Buonarroti – Vinci” di Mondragone, guidata dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, mercoledi’ 29 novembre 2023, hanno partecipato alla XIV edizione di “Cadeaux al Castello” nella suggestiva cornice del Castello di Limatola.

Gli studenti, infatti, sono stati protagonisti dell’uscita didattica al Castello di Limatola, che si trova nell’omonimo caratteristico borgo in provincia di Benevento. Il Castello, di costruzione normanna, è arrivato intatto fino ai nostri giorni, ed è una testimonianza diretta dei secoli passati, che assume un’atmosfera caratteristica e suggestiva soprattutto nel periodo natalizio. L’iniziativa e’ stata realizzata nel contesto del programma “SCUOLA VIVA”, I annualità II ciclo 2021-2027, finanziato dalla Regione Campania mediante risorse del Fondo Sociale Europeo, con il Progetto “LA SCUOLA DEL FUTURO”. In particolare, hanno partecipato alla visita didattica gli allievi del Modulo “ CREARE CON LE MANI”.

La “ Buonarroti- Vinci” ha aderito con propositivo entusiasmo al programma “ SCUOLA VIVA”, programma triennale, finanziato mediante risorse del Fondo Sociale Europeo, con cui la Regione Campania realizza interventi finalizzati a potenziare l’offerta formativa del sistema scolastico regionale . L’obiettivo e’ innalzare il livello della qualita’ della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini.

Promotrice e sostenitrice dell’azione “ Scuola Viva” è la Dott.ssa Lucia Fortini, Assessora alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania. “ Sono particolarmente affezionata a questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessora Fortini- perché non è semplicemente un progetto al contrasto alla dispersione scolastica, ma una vera e propria occasione di vita per tanti giovani studenti.Ho ancora negli occhi gli sguardi dei ragazzi che ho incrociato in questi anni, pieni di gioia per aver scoperto la passione per uno strumento musicale, per aver ottenuto la possibilità di coltivare un sogno o per aver capito di essere portati per una disciplina perché affrontata con un approccio diverso”.

Soddisfatto il Dirigente Scolastico Diamante Marotta. “Attraverso il programma SCUOLA VIVA- ha chiosato Diamante Marotta- il nostro Istituto intende rispondere in maniera efficace alle necessità ed ai fabbisogni della platea scolastica attraverso le numerose potenzialita’ derivanti dalla ricchezza del territorio della nostra regione, per progettare un’offerta formativa tesa a costruire una positiva identità dell’alunno, centralizzando la persona e valorizzando le diversità. I ragazzi, attraverso il programma SCUOLA VIVA, hanno potuto trascorrere una bellissima giornata nel Castello di Limatola nel segno della motivazione, della partecipazione, dell’accoglienza, della valorizzazione delle competenze e dell’inclusione”.

Le caratteristiche architettoniche del Castello di Limatola, infatti, permettono di sentirsi immersi in un luogo fiabesco, che, in questo periodo dell’anno, si trasforma in un posto incantato, pronto ad accogliere grandi e piccini in un percorso magico di luminarie, animato da danze medievali, da artisti di strada, dalla raffigurazione di mestieri medievali, da prelibatezze gastronomiche e dal mercatino di Natale, uno tra i più importanti d’Europa. “Note di Natale” è il tema dell’edizione di quest’anno. Gli alunni della Buonarroti- Vinci sono stati avvolti da un clima energico e frizzante, accompagnati, in sottofondo, da una dolce melodia natalizia. Trasportati da un’atmosfera magica tra elfi, alberi di Natale e presepi, hanno partecipato con entusiasmo alla visita al mercatino, realizzato con casette di legno innevate. Hanno assistito, inoltre, a spettacoli itineranti, e , a tappe prestabilite, hanno visitato la Baita di Babbo Natale, l’Albero dei Desideri, il Museo delle Armature e la Corte Bassa, dove è stato possibile interagire con l’associazione dei medievalisti “FARE ME-DIOEVALE” per una breve formazione didattica sui mestieri antichi. Mimi, ventriloqui e artisti di strada hanno impreziosito il loro percorso e l’organizzazione è stata perfetta ed impeccabile