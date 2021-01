Mondragone, le scuole restano chiuse. Rinviato l’inizio delle attività didattiche in presenza

Mondragone – Rinviata di un’altra settimana la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria in considerazione dell’incremento nel numero dei contagi secondo quanto si apprende dal comunicato del sindaco Virgilio Pacifico in data 10/01/2021, che attesta quanto segue: “Questa mattina ho avuto un incontro con il Comitato Tecnico Scientifico Covid- 19 unitamente al Direttore Sanitario del DS n° 23, al fine di condividere e valutare i dati aggiornati sull’andamento della curva epidemiologica del covid. Pertanto, constatato che il numero dei positivi ha avuto un incremento negli ultimi giorni, si è convenuto di rinviare l’inizio delle attività scolastiche in presenza, previsto per il giorno 11/01/2021, di una settimana. Tale decisione scaturisce dalla necessità di consentire una maggiore prevenzione attraverso la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi di ultima generazione al personale scolastico e non, agli alunni ed ai genitori. Nella giornata di domani, sarà convocato un incontro operativo con i dirigenti scolastici di Mondragone, per calendarizzare tali attività onde creare le condizioni di massima sicurezza per la riapertura delle scuole”.