MOVIDA AVERSA, IL SINDACO GOLIA CHIEDE INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA PREFETTURA: “SERVE PIÙ VIGILANZA”

Da circa qualche mese nella città di Aversa sono sempre più frequenti disordini e violenze durante le serate della movida, motivo per cui tutta la cittadinanza, soprattutto i genitori spaventati per i loro figli, in queste settimane si è appellata al sindaco Alfonso Golia chiedendo più controlli nelle strade durante il fine settimana. Inoltre, negli ultimi tempi la città normanna è stata, purtroppo, luogo di numerosi furti e sulla base di ciò l’amministrazione ha fatto sapere che ritiene necessario un intervento straordinario della prefettura in cui il sindaco ha chiesto l’impiego di “più uomini e donne impiegati nella vigilanza e pattugliamento della città”.

Di seguito l’intervento del sindaco sulle sue pagine social:

“Oggi sarò in prefettura per partecipare al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ho richiesto con urgenza per fare il punto su Aversa. Ribadirò la gratitudine alle forze dell’ordine attualmente impiegate. Ma per Aversa serve un intervento straordinario, servono più uomini e donne impiegati nella vigilanza e pattugliamento della città”.