Muore Nogaro.Le condoglianze del.PSI Caserta

Caserta. Con immenso dolore l’ intero direttivo del Partito Socialista di Caserta prende atto della scomparsa di Mons. Raffaele Nogaro, già vescovo della diocesi di Caserta.

Nogaro ha speso la sua vita a difesa della giustizia sociale , una persona sempre dalla parte dei piu’ deboli e sempre presente sul territorio . La sua sensibilità e’ stata da esempio , da sprono per tutti coloro i quali si sono battuti per una citta’ piu’ equa .

L’ intero Partito Socialista di Caserta si stringe intorno al dolore che ha colpito i suoi familiari ai quali vanno le piu’ sentite condoglianze .