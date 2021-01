Nancy Fazzini volto e voce dell’EXPO in Cina per il made in Italy con Nicola Convertino

Una porta di ingresso esclusiva per aprire le porte della Cina al made in Italy, quella realizzata da Nicola Covertino, un Marco Polo contemporaneo, che, con il Nicola Convertino Management LTD-TRE STAR srl darà il via ad un sistema Europa Cina, a sostegno delle imprese italiane.

Nei mesi di ottobre e novembre 2021, più precisamente dal 15 al 17 ottobre e dal 5 al 10 novembre ci sarà, infatti, l’evento fieristico EXPO ITALIA ZHENGZHOU SHANGAI.

Un vantaggio unico per l’Italia e per il Made in Italy con un’attività che coinvolge un sistema integrato tra governo enti ed imprese, per il commercio e la distribuzione dei prodotti italiani.

Si parte con 3 giorni di fiera dal 15 al 17 ottobre da Zhengzhou, città di 7 milioni di abitanti, in una regione con 109 milioni di abitanti, terzo polo commerciale della via della seta. A novembre 6 giorni di fiera a Shangai, una tra le megalopoli più popolose al mondo con i suoi 24 milioni di abitanti.

L’evento offre un’occasione che si concretizza per la prima volta ed unica nel suo genere, di essere presenti su un mercato internazionale con un volume di affari senza precedenti, supportato anche dalle piattaforme digitali più all’avanguardia per il marketing.

Per una piccola attività, l’esportazione rappresenta una strategia indispensabile e un canale privilegiato per la crescita del business. La aziende saranno affiancate da una serie di servizi a sostegno dello sviluppo e del mercato italiano in Cina.

Ogni standisti avrà nel pacchetto, oltre l’albergo e il ristorante, una traduttrice, un operatore video, flayers e sdoganamento dal pagamento delle tasse per la merce.

Il volto e la voce del Made in Italy per la via della seta sarà la cantante autrice Nancy Fazzini, e Indipendent TV, la tv di Franco de Angelis, con la sapiente regia di Daniele Liberato e Lucia Grimaldi come addetta stampa, nella rosa dei media scelti per il filmare l’evento.