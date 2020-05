NAPOLI – Nel quartiere di Pianura la Polizia arresta un 25enne per droga e armi, e un 40enne per atti persecutori

NAPOLI – Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in Via Carlo Carrà per una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato e bloccato un uomo che aveva aggredito una donna procurandole una ferita al volto. La vittima ha riferito che l’aggressore, suo ex compagno, già in altre occasioni l’aveva minacciata. R.F., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.

Inoltre, nel pomeriggio i poliziotti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Marano Pianura presso l’appartamento di un uomo che è stato trovato in possesso di due involucri di hashish del peso complessivo di circa 87 grammi e di un revolver completo di caricatore con cinque cartucce, risultato rubato.

Emanuele Pisa, 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione e ricettazione di arma comune da sparo.