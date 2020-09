Napoli tra campionato e mercato

La stagione è cominciata in maniera positiva, con gli azzurri che hanno battuto il Parma. In grande spolvero il neo acquisto Osimhen, che con la sua voglia ha trascinato il Napoli alla vittoria . Domenica tocca al Genova, una gara che sulla carta vede favorito il Napoli, ma che gli azzurri non dovranno per nulla al mondo sottovalutare. Intanto però c’è anche da capire cosa succederà sul mercato. Con l’arrivo di Morata alla Juventus gli azzurri dovranno cercare una squadra per Milik, per non rischiare di perderlo a 0. Oltre al Polacco c’è anche la questione Koulibaly, difficilmente il difensore senegalese lascerà Napoli, però in caso di cessione il Napoli ha già pronte le sue alternative. I nome nuovo per la difesa azzurra è quello di Marcos Senesi attualmente in forza al Feyenoord