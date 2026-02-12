Noisy Naples. Il programma

Il Noisy Naples amplia i suoi orizzonti e aggiunge un nuovo spazio alla sua programmazione estiva, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La rassegna musicale nata nel 2016 all’interno di un progetto più ampio di gestione e valorizzazione dell’Arena Flegrea presenta quest’anno una grande novità. Oltre agli eventi in programma nella più capiente arena all’aperto del sud Italia – che ha ospitato nell’ultimo decennio grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale – nasce adesso un vero e proprio festival.

Il 23 e 24 luglio Noisy Naples presenta un nuovo format con una due giorni di musica che amplia ulteriormente l’offerta musicale e turistica partenopea, spostandosi nell’accogliente Viale delle 28 Fontane, in una nuova location più capiente, che si aggiunge alla classica venue dell’Arena Flegrea. Un’area scenografica e immersiva al centro della Mostra D’Oltremare, pronta ad ospitare 30.000 spettatori complessivi per le due date e che segna un salto di scala verso una dimensione di festival, allineata ai più importanti eventi nazionali ed europei. Una dimensione che a Napoli mancava.

4 concerti ogni giorno con 2 headliner e un’area allestita ad hoc con ampi spazi dedicati al pubblico e all’intrattenimento, dj set, area food & beverage.

Protagonisti del festival saranno i Franz Ferdinand, per la prima volta in concerto a Napoli, nella giornata inaugurale, mentre il giorno seguente toccherà ai Kasabian, nella loro unica tappa in Italia, che tornano al Noisy dopo il successo del 2018. Accanto agli headliner, un cast internazionale e trasversale con nomi iconici come Skunk Anansie e Planet Funk, per una line-up pensata per soddisfare i gusti di un pubblico ampio ed eterogeneo. Ulteriori annunci sono in arrivo nei prossimi giorni, per completare il cartellone del festival.

«Oggi non presentiamo solo un festival, ma un’idea che nasce dal desiderio di offrire a Napoli qualcosa che manca. Viviamo in un’epoca in cui siamo sempre connessi, ma spesso lontani. Sempre online, ma raramente davvero insieme. Questo progetto nasce proprio da qui: dalla volontà di creare uno spazio reale, fisico, dove per due giorni ci si possa staccare dagli schermi e tornare a guardarsi negli occhi, a cantare, a ballare, a condividere emozioni vere. Il Noisy non è solo un evento musicale: è un’esperienza culturale che vuole riportare Napoli nel circuito internazionale dei grandi festival estivi» dichiara il direttore Mario Floro Flores.

«Napoli si conferma una delle città più visitate e dinamiche d’Europa, capace di attrarre milioni di persone non solo per la sua storia e bellezza, ma per un’offerta culturale viva e contemporanea. In questo scenario il Noisy Naples Fest è un appuntamento strategico, grazie alla presenza di artisti di grande valore e a una programmazione di respiro internazionale. Il festival rafforza il turismo musicale, un segmento in forte crescita: il 35% del pubblico dei grandi concerti arriva da fuori Napoli, dal resto d’Italia e dall’estero. Un dato che conferma Napoli come città della musica e protagonista nel panorama europeo degli eventi» dice Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

«Con questo festival si pone un altro tassello del progetto del sindaco per una Napoli sempre più città della musica sempre più percorso condiviso da tutti gli operatori con un positivo impatto sulla città» sottolinea Ferdinando Tozzi, consigliere del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo.

«La Mostra d’Oltremare si ritaglia un ruolo centrale nel panorama della musica nazionale e internazionale tornando ad ospitare nei suoi spazi il Noisy Naples Fest» – dichiara la consigliera delegata della MdO, Maria Caputo – «Siamo felici di metterci al servizio dell’arte e della nostra città garantendo, quando necessario, una valida alternativa a luoghi simbolo come piazza del Plebiscito o lo Stadio Maradona. La Mostra d’Oltremare, grazie alla sua posizione strategica e agli ampi spazi, ha tutte le caratteristiche utili alla riuscita di grandi eventi come questo e siamo certi di poterne garantire il successo».

Il Noisy Naples Fest 2026 è prodotto da Make It Happen, società con esperienza pluriennale nel settore degli eventi musicali e culturali, realizzazione di concerti, festival ed eventi live su scala nazionale.

Nato come una sfida culturale, dieci anni fa, il Noisy rappresenta oggi il cuore pulsante della musica live in Campania e una delle principali rassegne musicali estive del sud Italia. Sin dalle prime edizioni ha portato all’Arena Flegrea grandi nomi come Sting, Massive Attack, Robert Plant, Ludovico Einaudi, Noel Gallagher, OneRepublic, Black Coffee, LP, Paul Kalkbrenner, Chick Corea, Europe, Diana Krall, Thirty Seconds to Mars, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare artisti della nostra tradizione e del nostro territorio come l’ormai classico appuntamento con Eduardo De Crescenzo, che anno dopo anno sceglie l’arena per la sua esibizione estiva in città o i concerti di Enzo Avitabile, Edoardo Bennato, James Senese, Almamegretta, 99 Posse, Nu Genea.

I biglietti per assistere ai concerti del Noisy Naples Fest 2026 saranno in vendita da lunedì 16 febbraio 2026 sul sito noisynaples.com, etes.it e sui circuiti autorizzati. Ci saranno tre tipologie di settori – PIT GOLD, RED ZONE e YELLOW ZONE – e avranno un costo contenuto, a partire da € 46,00.

Sarà possibile acquistare anche l’abbonamento che consente di partecipare ad entrambe le giornate, il 23 e il 24 luglio, con una scontistica d’eccezione. Gli abbonamenti saranno disponibili sempre da lunedì 16 febbraio con un costo a partire da € 75,00.

L’abbonamento rappresenta il modo ideale per entrare a pieno nello spirito del Noisy Naples Festival, immergendosi in due giorni consecutivi di musica live, artisti internazionali ed esperienze condivise.

Sito web Noisy Naples Fest: www.noisynaples.com

Instagram Noisy Naples Fest: https://www.instagram.com/noisynaplesfest

Facebook Noisy Naples Fest: https://www.facebook.com/noisynaplesfest

NOISY NAPLES FEST 2026

Mostra d’Oltremare – Napoli

· Giovedì 23 luglio 2026

Franz Ferdinand: Una delle band cardine della scena rock globale torna a calcare i palchi europei dopo il tour invernale e le date italiane legate al nuovo ciclo di concerti per l’album The Human Fear. L’ultimo lavoro della band guidata da Alex Kapranos, pubblicato lo scorso anno, è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico, con un concept che esplora la ricerca del brivido nell’essere umano attraverso le paure.

SKUNK ANANSIE: Il gruppo londinese dopo trent’anni resta una delle voci più riconoscibili del rock anglosassone. Amatissimi a Napoli, dove si sono esibiti l’ultima volta nel 2019, proprio al Noisy Naples, Skin e compagni sono pronti a tornare live con la loro esplosiva miscela di alternative rock e musica di protesta, con testi politicizzati e influenze ibride funk, blues, punk, reggae e hip hop.

Venerdì 24 luglio 2026

Kasabian: La leggendaria rock band britannica torna al Noisy, per il loro unico concerto in Italia, consolidando un legame con il pubblico napoletano già forte nelle passate edizioni del festival. Con una carriera trentennale e una discografia che unisce rock, elettronica e psichedelia, i Kasabian pubblicheranno nel corso di questo 2026 il loro nuovo e atteso album, Act III, anticipato dal singolo “Hippie Sunshine”.

Planet Funk: il collettivo nato nel 1999 – oggi formato da Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann – ha segnato oltre 25 anni di scena elettronica mondiale con uno stile inconfondibile, hit planetarie e una costante capacità di reinventarsi. Tornano adesso con un nuovo album, Boom, che segna una sorta di rinascita per la band dopo la scomparsa di Sergio Della Monica e Gigi Canu.