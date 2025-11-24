“Non l’ho vista, pioveva troppo”: donna investita lungo l’Appia

Capua. Una tragedia nella serata di venerdì, 21 Novembre, intorno alle 19, in provincia di Caserta, dove una cinquantanovenne di Vitulazio, Angela Maria Scialdone, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto lungo la via Appia, tra Capua e Vitulazio.

La vittima aveva appena terminato di fare la spesa e potrebbe essere stata in procinto di attraversare la strada quando l’auto l’ha colpita in pieno.

L’impatto è stato violentissimo, Angela Maria Scialdone è rimasta a terra e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

La donna è morta a causa dell’urto violento e delle ferite riportate.

Alla guida della Fiat Punto, che ha investito la donna, una donna di 58 anni, di Capua, che, invece di fermarsi, dopo l’incidente, si è allontanata per presentarsi, poco dopo, alla caserma dei Carabinieri, autodenunciandosi:

“Non l’ho vista, pioveva troppo. Sono fuggita perché presa dal panico” avrebbe spiegato la 58enne ai militari, che l’hanno denunciata per omicidio stradale, aggiungendo che Angela indossava un cappuccio con l’ombrello che non la rendeva ben visibile.

Le indagini dei carabinieri proseguono per definire con esattezza la dinamica dell’incidente.