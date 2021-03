Non solo Sanremo. Si conclude oggi la settimana sanremese di New Radio Network

Maddaloni. Stasera si concluderà la 71esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più chiacchierata e seguita in assoluto, direttamente o di riflesso, l’unico spettacolo di cui tutti parlano anche se non lo hanno visto, ma Sanremo e così e guai a mancare l’appuntamento. Così come non manca mai New Radio Network, che adeguandosi alle restrizioni, dai suoi studi ha seguito e commentato tutta la settimana sanremese. Gli onori di casa con appuntamento mattutino che si è concluso poco fa non poteva che farli il direttore Carlo Scalera, affiancato da Francesco Pisanti. Ben 3 registi si sono alternati in questa settimana: Morena Servidei. Enzo pace e Antonio Sferragatta. I collegamenti esterni sono stati affidati a Lucia Grimaldi.

Molti gli ospiti che si sono alternati in queste piacevoli mattine tra chiacchiere tipicamente sanremesi e buona musica, anche con esibizioni live di artisti nostrani.

Tra essi la cantante Marika Arciero ed i fratelli Luigi e Vincenzo Pascarella, Elio Salanti, il sindaco Andrea De Filippo, il sassofonista Cristofaro di Caprio, il cantante Lino Verdicchio, Carlo di Caprio con le sue imitazioni e interventi “eccezionali” dei Presidenti Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte. La trasmissione porta in elenco gli interventi ancora di Ferdinando Ghidelli, e la partecipazione di don Marco Zuppardi con le sue interpretazioni di due brani di Baglioni. Ancora il produttore discografico e local promoter musicale cav. Nino Di Lillo e il DJ Marco Polo Cecere.

Direttamente da Sanremo con 2 collegamenti giornalieri l’inviato Manuel Giancale.

Un contenitore di buonumore e leggerezza che ha tenuto compagnia i tanti radioascoltatori in questa settimana dalle 10.00 alle 11.30.

Ovviamente tutto è stato possibile grazie al grosso sforzo dell’editore Vincenzo di Nuzzo che ha portato l’emittente a livelli di progresso uguali ai grandi network nazionali: oggi NRN oltre a trasmettere in FM su 89.8 raggiunge tutto il mondo grazie allo streaming, all’ APP dedicata, al canale YouTube e a Facebook con indici di ascolto altissimi.

“Là, dove senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni.”