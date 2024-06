Omessa manutenzione del verde, villetta Viale Beneduce ancora in pessime condizioni e inaccessibile. Del Rosso chiede intervento e tempistica

Secondo l’ultima comunicazione del Comune di Caserta del 13 maggio, il taglio dell’erba in città è ormai iniziato, dopo mesi nel corso dei quali la città è stata davvero invasa dal verde selvaggio a causa del quale molte strade non sono percorribili in sicurezza e le villette cittadine non sono più frequentabili.

Mentre gli uffici comunali sono alle prese con le offerte tecniche in merito al bando per la manutenzione del verde pubblico per i prossimi tre anni, la città è ancora sepolta da selve di sterpaglie incolte pericolose per la sicurezza e l’igiene pubblica. Già lo scorso marzo l’avvocato Maurizio del Rosso, consigliere comunale di opposizione, aveva presentato con il proprio gruppo consiliare una interrogazione in merito all’assenza di manutenzione del verde pubblico in Villetta Padre Pio e in Viale Beneduce.

Il documento, anche su pressione dei molti cittadini che continuano a segnalare il pessimo stato in cui versano i 2 spazi comuni, chiede i motivi della omessa manutenzione del verde pubblico e le tempistiche di risoluzione della problematica emersa.

“Peggio ancora il parchetto di viale Beneduce più piccolo e rientrato rispetto alla strada, una vera oasi per la crescita incontrollata della vegetazione dovuta alla omessa manutenzione e pulizia del verde pubblico cittadino”, precisa Del Rosso.

“Oltre alla decenza e funzionalità cui bisogna riportare i luoghi in questione, ricordiamo che tale circostanza impedisce, di fatto, una frequentazione sicura dello spazio ai residenti che in definitva hanno perso in quell’area l’unico spazio aggregativo per i propri bambini”.