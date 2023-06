Parte il ” Mercatino solidale” Targato Croce Rossa – Caserta

Caserta . Parte il ” mercatino solidale” ,organizzato dalla Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. Dalle 9,30 alle 12 di lunedi’ 12 Giugno 2023 ,i volontari CRI-Caserta , organizzeranno presso il comitato locale sito in Via Petrarelle- Vicolo Pacifico un mercatino solidale dove sarà possibile trovare vestiti, borse ,scarpe e giocattoli per i più’ piccini, per l’ occasione sarà allestita anche una fantastica Pesca al Buio.

L’evento si ripeterà ogni lunedì’ ed entra a far parte delle altre numerose iniziative solidali messe in campo dalla Cri Caserta.