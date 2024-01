Per l’ Amministrazione Comunale e la Croce Rossa-Caserta ” La Befana qualche volta vien di giorno”

Caserta. La Croce Rossa -Comitato di Caserta torna in piazza e lo fa con una nuova, lodevole iniziativa. Questa volta i volontari CRI ,guidati dal Presidente Teresa Natale, hanno voluto onorare la festa dell’ Epifania e l’hanno fatto donando dolciumi a grandi e piccini .”La befana CRI”, in giro per la città, ha regalato sorrisi ai numerosi ,increduli bambini che hanno potuto vivere la magia di farsi una foto con la ” vecchietta ” più’ amata del mondo.

L’iniziativa della Croce Rossa –Comitato di Caserta ha arricchito il programma dell’ amministrazione comunale che prevedeva per oggi , sabato 6 gennaio a partire dalle ore 12 , il ” volo della befana” in Piazza Carlo di Borbone. L’evento ha visto un vigile del fuoco ,nei panni di una simpatica befana,” volare” da una finestra sita al terzo piano della Reggia Vanvitelliana. La ” befana”dei Vigili del Fuoco, una volta atterrata in Piazza ,ha distribuito,insieme alla befana-CRI doni e dolcezze ai numerosissimi bambini e adulti presenti per l’ occasione.

” E’ stata una mattinata all’ insegna del divertimento -ha dichiarato Teresa Natale-è inutile dirvi che sono contenta e che incrociare gli occhi felici di tantissimi bambini mi ha emozionata. Voglio ringraziare l’ Amministrazione Comunale per l’ iniziativa messa in essere e, come sempre, i volontari CRI vera anima della nostra associazione”.

Erano presenti , fra gli altri , il Vicesindaco e Assessore ai grandi eventi Emiliano Casale, l’ Assessore alla Cultura Enzo Battarra e il consigliere comunale Pasquale Antonucci. L’intera manifestazione si è svolta alla presenza di una attenta e vigile sorveglianza da parte della polizia di stato e quella Municipale.