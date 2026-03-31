“Perchè la Musica, tra suono e parole”. Il maestro Morelli in scena al Politeama

Il Maestro Carlo Morelli sarà in scena al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), mercoledì 8 e giovedì 9 aprile ore 20:30, con “Perchè la Musica, tra suono e parole”, un’analisi armonica sul rapporto tra Musica e Uomo.

Perché la Musica? Da dove nasce la musica? Perché l’uomo non può farne a meno? “Perché la Musica” è un viaggio tra filosofia, emozione e scienza. Un racconto che attraversa le origini del suono, il battito primordiale del ritmo, il bisogno umano di esprimere ciò che le parole non riescono a dire.

La Musica non è solo intrattenimento, è memoria, identità, trascendenza. È ciò che unisce corpo e anima, pensiero e sentimento. È il linguaggio invisibile che colora ogni giorno la nostra mente.

Vieni a scoprire “Perché la Musica” non si ascolta soltanto… si vive.

Biglietti, posto unico Euro 10, al botteghino del teatro Augusteo, al Politeama da un’ora prima dell’inizio e online su Bigliettoveloce.

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8288