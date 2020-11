Pimonte, Palummo: “Da domani bollettino giornaliero Covid”

Pimonte-“Oggi Pimonte conta 19 casi Covid positivi, un numero ancora gestibile ma che deve allarmarci. Sono giorni che tengo un filo diretto con l’Asl, senza successo. Le aziende sanitarie locali non riescono a comunicare in tempi utili i dati sul contagio per l’immensa mole di lavoro che stanno affrontando. Pertanto ho informato i Carabinieri e la Prefettura di ciò e ho deciso di chiamare in prima persona i medici di base e i pediatri, di responsabilizzarli in modo da fornire ogni giorno un quadro chiaro della situazione, per poter affrontare il virus con misure adeguate e tenere sempre al corrente i cittadini.

Ritengo che questa sia in assoluto la fase più delicata per Pimonte dall’inizio della pandemia, è un momento che dobbiamo affrontare tutti con la serietà e la responsabilità che il caso richiede. Ci tengo a rassicurare che Pimonte non è un focolaio, tutti i casi si sono registrati all’esterno del nostro territorio, prevalentemente durante attività lavorative, e non abbiamo assistito al propagarsi del Covid all’interno dei nuclei familiari, come sta accadendo altrove.

Ma con 19 casi positivi non si può più scherzare, bisogna utilizzare tutte le precauzioni se vogliamo evitare provvedimenti più drastici.

L’Amministrazione sta recuperando gli ultimi dati utili e da domani sarà disponibile sul sito internet e sulla pagina Facebook un aggiornamento quotidiano sullo stato del contagio.

Chiedo ai miei concittadini di adottare comportamenti adeguati alla serietà della situazione e auguro, a nome dell’Amministrazione, una pronta guarigione a chi è stato colpito dal virus”.

Queste le parole di Michele Palummo, sindaco di Pimonte.