Pochi controllori sulle linee Anm di Napoli, scarse tutele

Napoli – Dal 1 marzo fu ripristinato il servizio di controlleria per le linee su gomma in cui sono impiegati 120 addetti che, oltre a verificare che gli utenti siano muniti del ticket di viaggio, devono anche assicurarsi che sui bus siano rispettate le normative contro la diffusione del coronavirus a cominciare dall’uso da parte di tutti della mascherina. “E’ un servizio importante soprattutto in questo momento – ha detto Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori– che mira non solo al contrasto all’evasione, ma anche ad evitare che non si rispettino le disposizioni in materia di covid all’interno dei mezzi del trasporto pubblico su gomma.