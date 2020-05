Pollena Trocchia (NA) – Scoperti e sequestrati 255 Kg. di hashish per un valore di un mln di euro

POLLENA TROCCHIA (NA) – Maxi sequestro di droga dei Carabinieri nel Napoletano. I Carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata e della tenenza di Cercola hanno effettuato una perquisizione all’interno di un immobile a Pollena Trocchia, riguardo al quale erano giunte diverse segnalazioni di andirivieni di pregiudicati a tutte le ore del giorno e della notte.

Ipotizzando che potesse trattarsi di un’attività criminale connessa con il mercato degli stupefacenti, i militari hanno perquisito l’immobile trovando, nascosti in un sottoscala, 2.423 panetti di varia pesatura, per un complessivo di 255 kg di hashish, corrispondente ad un valore, sul mercato, pari a circa un milione di euro.

Sono stati arrestati una 60enne di Pollena Trocchia, proprietaria dell’abitazione, e un 30enne di Napoli che, presentatosi sul posto durante la perquisizione, senza rendersi conto della presenza dei Carabinieri e delle operazioni in atto, è stato trovato in possesso di alcune chiavi risultate compatibili con la serratura che consentiva l’apertura della porta in ferro del sottoscala, dove era nascosta la droga.

L’operazione ha consentito quindi il ritrovamento, in un luogo destinato a deposito, di un cospicuo quantitativo di hashish pronto per essere immesso nel mercato illecito, con un duro colpo inflitto al traffico di droga nell’area vesuviana più vicina alle piazze di spaccio dei quartieri napoletani Ponticelli e Barra.