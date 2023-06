Poste Italiane ricerca nuovi profili.Centinaia di assunzioni

Un lavoro per una istituzione pubblica può essere uno dei posti più sicuri e remunerativi dell’intero mercato del lavoro italiano. Poste Italiane offre la possibilità di accedere a delle posizioni al suo interno aperte a tutti e senza dover sostenere un concorso pubblico.

Un lavoro all’interno di Poste Italiane può essere estremamente interessante per chi è alla ricerca di un posto di lavoro sicuro e duraturo. Entrare nell’azienda di Poste Italiane, partecipata dallo Stato, significa poter godere delle condizioni di lavoro dei lavoratori pubblici, condizioni estremamente vantaggiose per quanto riguarda il trattamento dei contratti, la paga e la possibilità di ottenere pause e vacanze.

Come tutti i dipendenti pubblici, chi lavora in Poste Italiane può ottenere un contratto a tempo indeterminato con una paga commisurata ai contratti collettivi per i lavoratori di categoria, comprensiva di tredicesima e quattordicesima mensilità annuali.

Inoltre si può accedere a numerosi giorni di ferie e altri bonus per i dipendenti pubblici di Poste Italiane. L’azienda ricerca per il mese di giugno centinaia di postini e portalettere da inquadrare in vari team in giro per l’Italia, con quote diverse di Regione in Regione in base alla necessità dell’azienda.

Per poter accedere ai colloqui è necessario aver conseguito il diploma di scuola media superiore e avere una patente di guidaidonea ai mezzi aziendali. Nella maggior parte dei casi basta una patente B o un patentino per gli scooter 125cc. Le assunzioni saranno fatte a chiamata diretta e non tramite concorso pubblico.