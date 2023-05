Presentata la XXXIV edizione del torneo di Tennis di Caserta

Caserta – Si è tenuta a Caserta la consueta conferenza stampa per quel che concerne la edizione n. 34 del torneo di tennis della città di Caserta.

Ha aperto la conferenza, il presidente del circolo del Tennis Enzo Provitera con questo intervento “Saluto i presenti, per la 34sima edizione del torneo città di Caserta, nei momenti di difficoltà bisogna riscoprire i valori dello sport. Il montepremi è di 60.000 euro con gli enti che hanno dato il loro patrocinio. La Cogepa, è molto vicino come tutti gli altri sponsor. Nel mezzo c’è la riqualificazione di alcuni impianti, l’edizione di quest’anno è un ponte tra tradizione e sviluppi futuri. Il torneo ha una funzione educativa e sociale”.

Successivamente ha preso la parola la vicepresidente della Provincia Olga Diana, che ha dichiarato “Porto i saluti del presidente della Provincia Giorgio Magliocca, vorrei ringraziare tutte le atlete ringraziandole tutte”.

Successivamente ha preso la parola Massimo Mazzocchi, uno dei main sponsor: “Essere qua è un onore ed un piacere, è il II anno che vogliamo sponsorizzare per il legame che abbiamo con Caserta, abbiamo tante persone che lavorano, in questo club è un fiore all’ occhiello della città di Caserta. I valori che si ispirano in questo torneo, sono quelli che inspirano i nostri dipendenti, ossia non mollare mai, rispetto e leaderschip, ringrazio tutti gli sponsor”.

Successivamente ha preso la parola la presidente della Federtennis, Virgina di Caterino ha aperto e poi chiuso il suo intervento così “I valori del tennis e dello sport sono molto importanti, ringrazio chi ha creduto nel tennis che è lo sport molto molto seguito anzi, il più seguito dopo il calcio. Lo sport ha una rilevanza costituzionale, spesso lo sport arriva dove non arrivano le istituzioni di Caserta, ci sono risultati positivi e sono orgogliosa di essere qui”.

Successivamente è intervenuta Gerarda de Martino, assessore allo Sport “Siamo qui per la trentaquattresima edizione sono onorata di essere qui, nel mondo del tennis. Voglio fare un pubblico riconoscimento a questo club che crea entusiasmo a vantaggio della città, abbiamo anche colto l’occasione dei PNNR, ed in questo circolo progettiamo di andare in avanti. Non è facile tuttavia mettere d’accordo tante persone.

Infine l’ intervento di Michele de Simone “Siamo presenti qui con 3 uomini e tre donne, l’anno scorso e sono stato buon profeta dicendo che ci saremmo rivisti nell’ anno successivo, vorremmo trasferire il torneo all’ interno del Macrico. Il giorno di inizio del torneo coincide coincide con la giornata nazionale dello sport”.

Per il torneo di tennis si muovono più di 80 persone c’è bisogno di tante persone per quanto concerne l’organizzazione del torneo, allertando anche tre alberghi. Ci sarà una cena di galà ed avremo come ospite anche fondazione Telethon ed il tennis club Caserta è stato selezionato per essere presente nell’evento.