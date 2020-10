Preside ascoltaci. Stamane la protesta degli studenti del liceo classico di Maddaloni

Questa mattina fuori lo storico e prestigioso liceo ginnasio “Giordano Bruno” di Maddaloni è comparso uno striscione con su scritto: Preside ascoltaci! Questo grido, questa richiesta arriva da parte di un nutrito gruppo di studenti del liceo classico ad indirizzo europeo. Cosa chiedono questi ragazzi al loro rettore ?

Semplicemente un confronto. Su quale argomento? L’apertura della scuola il sabato. Il sabato è diventata la questione dirimente tanto per gli studenti quanto per la città in realtà. Gli studenti, dal canto loro, reclamano, poiché, già frequentano le lezioni tutti i giorni fino alle 17.00 e l’aggiunta del sabato rende quasi insostenibile la mole di ore. La settimana corta, con la pausa del sabato, per loro sarebbe più proficua per ricaricare le energie e studiare per le interrogazioni della settimana. Visioni pedagogiche contrastanti per le quali va trovata una soluzione ora che siamo ancora all’inizio.

La città, già congestionata in condizioni “normali” , con l’apertura del Convitto il sabato si blocca completamente. I primi effetti li abbiamo visti sabato scorso. Diventa indispensabile trovare quindi un punto di incontro che metta d’accordo il territorio, la scuola e gli studenti.