Psg-Strasburgo ci sarà il tutto esaurito!

La gara che andrà di scena la settimana prossima tra Psg e Strasburgo sarà storica, infatti tornerà a riempirsi per intero tutto lo stadio, erano quasi due anni che il Psg non aveva lo stadio pieno. Per entrare nel parco dei principi serviva il Grenn pass oppure un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Intanto settimana scorsa è andata di scena la prima giornata di campionato, dove il Psg ( aspettando Messi) è riuscito a vincere nonostante le tante assenze.

2 giornata Ligue 1:

Lorient-Monaco 13/8

Lille-Nizza 14/8

Psg-Strasburgo 14/8

Angers-Lione 15/8

Brest-Rennes 15/8

Clemont-Troyes 15/8

Nantes-Metz 15/8

Reims-Montpellier 15/8

Lens-Sant-ettiene 15/8

Marsiglia-Bordeaux 15/8

Classifica: