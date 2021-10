Puoti” Angri molto forte ma noi vogliamo continuare a vincere”

Domani sera la New Basket Caserta ospiterà Angri, sfida che per chi non potrà andare al palazzetto, sarà visibile in streaming. Nonostante la forza evidente degli ospiti i casertani sono pronti a dare battaglia. Queste le parole di Alessandro Puoti:” Angri e tra le squadre favorite per la vittoria finale. Dovremo essere bravi a giocare una gara molto intensa e cercheremo come sempre di vincere. Sicurante la vittoria di domenica scorsa ci ha dato una grande carica, nonostante il risultato largo sapevamo che Cercola era un avversario molto tosto da superare. Francamente non so per quale obbiettivo giocheremo, siamo un gruppo molto giovane che per fortuna si sta trovando benissimo, sicurante vogliamo divertirci noi ed i nostri tifosi. Angri come squadra può dire di avere giocatori molto forti per la serie c, noi però non dobbiamo temere nessuno è giocare la nostra partita. Domenica spero ci sia una bella cornice di pubblico, dopo la scorsa stagione abbiamo voglia di rivedere i tifosi al palazzetto, comunque per chi non possa venire c’è sempre la diretta streaming”