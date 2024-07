Questura di Caserta: rientra in Italia dopo essere stato espulso, arrestato a Castel Volturno dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 47enne, di origine serba, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria.

La Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno è intervenuta, su richiesta al numero di emergenza 113, di una donna, che ha segnalato il comportamento aggressivo e minaccioso del proprio compagno, in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato accompagnato in Ufficio, dove, all’esito delle procedure di identificazione, è emerso che aveva violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale, in seguito ad una pregressa espulsione giudiziaria, comminata in alternativa alla detenzione. La misura è stata revocata dall’Autorità giudiziaria, che ha rispristinato la detenzione.

L’uomo è stato arrestato e associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Il soggetto verrà espulso dal territorio nazionale, una volta espiata la pena detentiva.