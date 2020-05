Riapre l’isola ecologica in Via Berlinguer nel comune di Cesa

CESA – Con propria ordinanza il Sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha disposto la riapertura dell’isola ecologica. Il centro di raccolta di Via Berlinguer era stato chiuso a metà marzo, per l’emergenza Covid19 per ragioni di cautela sanitaria.

Da lunedì, 18 maggio 2020, ci sarà una riapertura al pubblico secondo le regole e gli orari prima in vigore. Revocata anche l’ordinanza con la quale si vietata per i panifici la produzione e la vendita di prodotti da forno rientranti nel genere “pasticceria”, ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti con creme.