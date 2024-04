Sarà una festa del basket giovanile quella promossa e programmata dalla Juvecaserta 2021 nel periodo 25-28 aprile.

Nei giorni 25 e 26 aprile, infatti, al palaPiccolo, si disputerà un torneo riservato alla categoria under17 cui prenderanno parte, oltre alla formazione della Decò, quelle del Città di Caserta, Step Back Caiazzo e Uniobasket Maddaloni. Il torneo mette in palio il trofeo “II Memorial Antonio Giannoni”, in ricordo del dirigente sportivo che, dopo essere stato arbitro a livello nazionale ed aver ricoperto ruoli di vertice nella Federbasket a vari livelli, è stato anche vicepresidente del Coni di Caserta e presidente dell’Unione Veterani dello sport. Il programma della manifestazione prevede per giovedì 25 alle ore 17.00 il confronto tra Decò Juvecaserta 2021 e Step Back Caiazzo; alle 19.00 la gara tra il Città di Caserta e l’Uniobasket Maddaloni. Venerdì 26, negli stessi orari, la finale per il 3° e 4° posto tra le due perdenti e, quindi, la finalissima per l’attribuzione del trofeo e la successiva premiazione.

Contemporaneamente, nella palestra “Paolino Mercaldo” annessa al Liceo “Giannone”, andrà in scena la seconda edizione del torneo di minibasket della società bianconera. Alla manifestazione – riservata alla categoria aquilotti – prenderanno parte sei squadre suddivise in due gironi che si incontreranno con la formula all’italiana nei giorni di giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27. Nel girone A sono state inserite Juvecaserta2021, Basket Casapulla e Thunders Casagiove. Del raggruppamento B faranno parte Città Di Caserta, Uniobasket Maddaloni e Pielle Matera. Domenica 28, poi, a partire dalle ore 09.30 le finali al palaPiccolo.

Per i piccoli ospiti del Minibasket, grazie alla collaborazione della Direzione della Reggia di Caserta, è stata programmata anche una visita del parco Reale di Caserta nella mattinata di venerdì 26.