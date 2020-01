Detenuto a casa per un permesso premio aggredisce padre e due carabinieri

Nella tarda serata di ieri nel centro di Sessa Aurunca i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto M.S. detenuto di anni 30 che beneficiava di un permesso premio per trascorrere il capodanno insieme ai propri genitori. Durante la serata il pregiudicato ha aggredito con un bastone il padre 62enne provocandogli traumi in tutto il corpo. L’allarme dei vicini di casa ha portato sul posto i carabinieri del comando compagnia di Sessa Aurunca. Nella furia il pregiudicato non ha esitato ad aggredire e colpire con calci e pugni i due carabinieri. Il giovane è stato arrestato mentre il padre e due carabinieri sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca. M.S., dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria specializzata in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà probabilmente nella giornata di domani.