Si attendono le condizioni dei ragazzi ricoverati a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Sono ancora attese le notizie relative alle condizioni dei soggetti che ieri sera sono stati coinvolti in un violento incidente. Una vettura, con a bordo un 55enne di Frattamaggiore, e un motorino, guidato da un 22enne insieme ad un 21enne si sono violentemente scontrati in un comune di Cellole. Dopo l’impatto, lo scooter è ha percorso diversi metri mentre i due ragazzi sono stati scaraventati al suolo riportando diverse fratture e lesioni. I giovani sono stati trasportati con urgenza all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca e sono in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire accuratamente la dinamica dell’incidente.