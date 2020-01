Sparanise – Ex Tabacchificio. Marianna Grande (Ugl) : “Amministrazione comunale faccia chiarezza”

SPARANISE – Un consiglio comunale da svolgersi in pubblica piazza: è quanto richiede la Vice Segretaria Provinciale della Ugl Caserta Marianna Grande per far chiarezza sullo stato delle bonifiche nel comune di Sparanise.

“Il recente incendio dell’ex tabacchificio” – ha chiosato la sindacalista – “ha riaperto vecchie ferite ed allarmato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, una popolazione locale che già convive quotidianamente con la discarica più grande d’Europa. Non è nell’ottica della protesta che avanziamo la nostra richiesta, ma riteniamo sia giunto il momento di fare massima chiarezza ed informare i cittadini nella maniera più dettagliata possibile.



Al sindaco Martiello assicuriamo pieno sostegno a qualsivoglia iniziativa necessaria ad addivenire alla messa in sicurezza del territorio, l’ambiente e la salute dei cittadini” ha concluso Grande “non possono più aspettare”