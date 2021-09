Subito Liccardi show per lui gol e assist

Modo migliore per presentarsi hai tifosi della Casertana non poteva trovarlo Vincenzo Liccardi. L’attaccante rosso blu ha giocato una gara praticamente perfetta, ha lottato nei primi 45’ come un leone per aiutare la squadra nel primo tempo, per poi nella ripresa trascinare i suoi alla rimonta. Prima con grande freddezza batte il portiere del Nola dal dischetto e poi regala assist che porterà in vantaggio i falchetti. Certo far dimenticare i vari Cuppone e Castaldo sarà difficile per lui ma l’inizio è promettente. Domenica il Toro andrà in quel di Fasano terra dove si possono ammirare tanti bei animali di cui il leone e siamo sicuri che vorrà provare ad incornare anche la difesa pugliese