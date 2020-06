Teverola,pulizia fondi incolti/ Fattore: ”in un fondo sversato di tutto”

Teverola– Dopo il censimento dei fondi e dopo aver inviato una raccomandata A/R ,rammentando ai possidenti il rispetto dell’ordinanza sindacale n. 5/2019, è stata avviata la pulizia dei fondi in Via Fratte, via Roma VI traversa II tratto, Rione Salzano. Per la settimana prossima è stata prevista la pulizia delle scarpate della strada provinciale 77BIS, lo sfalcio in via Roma e in altre arterie.

Intanto l’assessore all’ambiente Alfonso Fattore, giunto sul posto in cui era in corso la pulizia di un fondo incolto, ha così commentato

“Stamattina era in corso la pulizia di un fondo incolto.

Giunto sul posto, in Via Limitone, le immagini sono state deprimenti: un fondo nel quale hanno sversato di tutto.

Dopo anni di abbandono e degrado, di periferie lasciate alla mercé degli incivili, arrivano finalmente i nostri primi risultati.

Certo, c’è ancora tantissimo da fare, considerando l’incuria assoluta che contraddistingue questi luoghi da decenni.

Spesso cado nello sconforto e mi domando perché nessun intervento che garantisse un minimo di decoro urbano è stato mai realizzato.

Alla fine però, prevale la voglia di lasciare al termine del mio mandato la città in condizioni migliori di come l’ho trovata un anno fa. Che la fortuna mi/ci assista!“

Via Fratte