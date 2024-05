Torna a Caserta il Museo del mattoncino.

Caserta – I mattoncini colorati, le costruzioni del marchio più famoso del mondo hanno un fascino che non conosce età e non passa mai di moda. Appassionati collezionisti, nostalgici, semplici curiosi, famiglie con bambini e scolaresche attendono questo che è diventato ormai a Caserta un appuntamento fisso da diversi anni. Quest’anno la sede è cambiata ma l’organizzazione è la stessa.

Gianluca Vaccaro, cresciuto con i i mattoncini colorati che ha custodito gelosamente, ampliando negli anni la sua preziosa collezione e trasemttendo la sua passione ai figli, così come a lui la aveva trasmessa la nonna a cui è dedicato il museo, accompagnerà grandi e piccini in un viaggio nel tempo attraverso la storia dei mattoncini danesi, dai primi esemplari in legno fino alle ultime creazioni.

Tutto questo sarà visitabile nei giorni 10, 11 e 12 maggio all’interno del Circolo Nazionale in via Mazzini n.2 a Caserta, all’angolo con piazza Dante.

La mostra, giunta alla sesta edizione, è l’unica al mondo a tema “Lego”. Si parte dalle “pietre miliari” del noto brande, lungo il percorso tra le teche, i visitatori saranno accompagnati da guide che racconteranno aneddoti e curiosità di un mondo che continua ad entusiasmare e a far sognare intere generazioni. Durante la visita guidata, della durata di un’ora, si potranno visionare diversi set storicie le riproduzioni di personaggi famosi come Maradona a Trinità.

E non finisce qui. Perchè, al termine della visita, ci si potrà trattenere in un’ area allestita per giocare con i mattoncini, costruendo ciò che più si desidera.

Sono prenotabili visite per gruppi e scolaresche contattando il 328 9055218.