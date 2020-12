Le restrizioni non fermano i truffatori, che negli ultimi giorni sono tornati più operativi che mai. Sopratutto nelle zone di Marcianise. I più attivi in questo inizio di dicembre sembrano essere coloro che si spacciano per operatori Enel, allo scopo di controllare i contatori e entrare in casa con intenzioni non trasparenti. C’è anche chi si presenta da anziani per mostrare un nuovo contratto, che in seguito si manifesta una truffa. Casi sospetti sono stati segnalati al rione San Giuliano.