Una lotteria per comprare nuove sedie, l’ idea di alcune mamme che si sostituiscono all’ amministrazione comunale.

Maddaloni . Una lotteria per racimolare soldi utili a comprare nuove sedie oltre che ad aggiustare i banchi disastrati della scuola dell’ Infanzia e Primaria di via Cancello ,facente parte dell’ I.C. Settembrini di Maddaloni.

Questa è stata l’ idea di alcune mamme che stanno facendo girare un messaggio di aiuto fra amici, genitori e docenti.

“Il giorno 16 gennaio ci sarà l’ estrazione di 5 biglietti per uno spettacolo teatrale, il biglietto per partecipare costa 2 euro cadauno oppure in ” promozione 3 biglietti 5 Euro. Il ricavato servirà per comprare nuove sedie e per aggiustare i banchi rovinati sui quali i bambini hanno difficoltà a lavorare. Grazie a tutti coloro i quali contribuiranno”.

Questo è il contenuto del messaggio che, se da una parte mette in luce la volontà e il buon senso dei genitori , dall’ altra parte fa uscire sicuramente allo scoperto quella che è una chiara carenza dell’ amministrazione comunale. Per onore di cronaca è giusto ricordare a chi legge che stiamo parlando di bambini ancora piccolissimi i quali dovrebbero essere tutelati oltre che dai genitori anche da chi la città l’ amministra.

La scuola in questo modo passa da quella che dovrebbe essere il fiore all’ occhiello di una città, a diventare un problema. Crediamo e speriamo che , a parte la lodevole iniziativa dei genitori, chi di competenza rimedi ad una chiara mancanza e riesca in poco tempo a rimettere la Scuola in questione nelle condizioni minime di normalità per ospitare decentemente i propri piccoli alunni.