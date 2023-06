Un’Estate da BelvedeRE 2023 Venerdì 9 giugno ore 12 al Belvedere di San Leucio

Si terrà venerdì 9 giugno alle ore 12 presso la sala congressi del Belvedere di San Leucio, a Caserta, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione di Un’Estate da BelvedeRE.

Interverranno il direttore artistico, Massimo Vecchione; il sindaco di Caserta, Carlo Marino; il vicesindaco e assessore agli Eventi, Emiliano Casale; l’assessore alla Cultura, Enzo Battarra e alcuni tra gli artisti presenti nel cartellone dell’edizione 2023.

Un’Estate da BelvedeRE ha già annunciato quest’anno 17 spettacoli in programma tra giugno, luglio e settembre con artisti italiani e internazionali. Dai leggendari Jethro Tull e Steve Hackett a Stefano Bollani e Jimmy Sax, passando per grandi artisti partenopei come Edoardo Bennato, Nino D’Angelo, Gigi Finizio, Maurizio Casagrande e Massimiliano Gallo. La comicità di Peppe Iodice, Biagio Izzo e Francesco Cicchella, lo show di Rocco Papaleo, il musical “Forza Venite Gente” e nomi acclamati delle nuove generazioni come Ernia, Rosa Chemical, Samurai Jay, CoCo, Paky e SLF.

L’ottava edizione di Un’Estate da BelvedeRE è organizzata da Lwr S.r.l. in collaborazione con il Comune di Caserta, con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con Chiumma Events e L’Azzurra Spettacoli e con il patrocinio della Provincia di Caserta.