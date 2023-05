Vanvitelli e Maddaloni Al Museo Civico i “Tesori nascosti” del Liceo “Don Gnocchi”

MADDALONI – Si è svolto questa mattina alle ore 10, presso il Museo Civico di Maddaloni, il

penultimo appuntamento della rassegna dedicata ai 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Gli

alunni del Liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni hanno allestito nei giorni scorsi presso le sale

espositive museali la mostra “Tesori nascosti: Il Don Gnocchi riscopre Vanvitelli a Maddaloni”. Il

progetto è ideato ed organizzato dalle due istituzioni, rappresentate dalla dott.ssa Maria Rosaria

Rienzo, responsabile scientifico del Museo, e dalla prof.ssa Lia Ruggiero per il “Don Gnocchi”.

Nella sala Polivalente c’è stata l’inaugurazione della mostra. Ad aprire la giornata sono stati i video

realizzati dai ragazzi con tecniche innovative, come ad esempio l’uso del drone, inerenti il Corpus

Domini e l’altare maggiore, opera realizzata sul disegno di Vanvitelli. Al termine della proiezione

ha preso la parola la dott.ssa Maria Rosaria Rienzo che ha sottolineato l’importanza di una

collaborazione sempre più proficua tra le scuole ed il Museo. Il microfono poi è stato ceduto al

sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo che ha evidenziato lo stato di fermento culturale che sta

vivendo la città e come esso sia utile alla formazione delle nuove classi dirigenti. A chiudere la

presentazione è stato l’intervento della dirigente scolastica prof.ssa Annamaria Lettieri che ha fatto i

complimenti ai ragazzi ed agli insegnanti per quanto realizzato ed ha auspicato una maggiore

collaborazione con il Comune per migliorare l’immagine della città anche attraverso delle opere

come i murales. Tra le presenze in sala, si sottolinea quella dell’ex assessore alla Cultura Caterina

Ventrone che è sempre stata vicina al Museo e disponibile all’organizzazione di questa rassegna

dedicata a Vanvitelli.

Il pubblico si è poi riversato nelle sale espositive del Museo per godersi la mostra allestita. Foto con

tecniche innovative, giochi di colore, e particolari, insieme ai disegni, sia su Vanvitelli che sulle sue

principali opere, hanno interessato i visitatori. Una giornata stupenda in cui a vincere, oltre alla

bravura ed alle professionalità, è stata la collaborazione.

I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA

24 GIUGNO 2023 ORE 18:00 – MOSTRA

“L’acquedotto carolino attraverso l’obiettivo fotografico di Gigino Nostrale”