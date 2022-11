Via San Carlo punta il dito e grida : “ vergogna”

Caserta.Continua L’ odissea per i commercianti e residenti di Via Sam Carlo i quali , come noto, da qualche settimana vivono la strada antica blindati tra transenne e blocchi di marmo che impediscono perfino il traffico pedonale .

Un vero e proprio affronto alla storia e alle tradizioni di Via San Carlo , cuore antico della città legata indissolubilmente alle origini della Reggia Borbonica.

Questa mattina , tuttavia , il cuore ancora vivo di Via San Carlo ha reagito al degrado nel quale la strada e’ precipitata e sul marmo bianco e’ comparsa la scritta “ vergogna”.

Non conosciamo gli autori di questo messaggio ne tantomeno il destinatario anche se sono in tanti a pensare che esso sia rivolto all’amministrazione comunale di Caserta.