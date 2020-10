Video e foto. Plastic free ripulisce la strada da masseria Quarto ai Ponti della Valle

Un’onda inarrestabile di persone Plastic Free, quella che in Campania sta ripulendo, giorno dopo giorno, spazi occupati da plastica, rifiuti e ingombranti di ogni genere. Renato Venezia, maddalonese, referente per la Campania, continua a comunicarci date su date di appuntamenti per liberare strade, parchi, spiagge. Il popolo di Plastic Free non ha eta, accoglie tutti. Bastano un paio di braccia volenterose, mascherina, guanti e sacchi per l’immondizia. Si indossa la.T-shirt blu con l’ormai famosissima tartaruga e si parte.

Ieri pomeriggio è toccato a Valle di Maddaloni. Partenza dalla collina, dalla masseria Quarto, fino all’acquedotto Carolino, patrimonio UNESCO. 50 volontari, compreso il sindaco di Valle Francesco Buzzo, hanno raccolto tutto ciò che incontravano sul loro cammino. Coordinati da Renato Venezia referente regionale per la Campania, Salvatore Campolattano referente di Maddaloni e Filiberto Serra referente di Aversa, e accompagnati dalle guardie ambientali di Maddaloni e da alcuni operatori di Valle di Maddaloni, i 50 volontari in blu hanno raccolto ben 180 bustoni tra plastica, vetro ed ingombranti. La nota divertente è che sono stati ritrovati anche sex toys. Plastic free ha fatto un lavoro di pulizia radicale. Ora però a tutti, anche a chi non ha partecipato alla raccolta, il dovere morale e civico di mantenere questo stato dei luoghi, contribuendo quanto meno a non sporxare. Basta davvero poco.

Fotogallery: