Vigilia di Natale. Multati molti venditori ambulanti di stelle di Natale .

Maddaloni. Brutta mattinata ,quella della Vigilia di Natale per molti venditori ambulanti di Stelle di Natale e altri prodotti floreali. Gli agenti del commissariato di Maddaloni nel corso di un’operazione si controllo a tappeto hanno provveduto ad emettere verbali per 5164 Euro nei confronti di commercianti che non erano muniti di permesso per la vendita, oltre al sequestro della merce.

La maggior parte dei commercianti sono risultati essere residenti in Provincia, a loro è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Maddaloni.