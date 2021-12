Asl Caserta: informazioni relative alla somministrazione della terza dose del vaccino

Asl Caserta. Al fine di ridurre i disagi determinati da accessi non programmati e garantire a tutti la possibilità di ricevere la dose booster, è stato attivato questo portale dedicato alla prenotazione.

Per accedere è necessario registrarsi preventivamente all’indirizzo:

https://web.aslcaserta.it/3DosePerTutti

Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili:

1. Codice fiscale

2. Numero di Tessera Sanitaria

3. Indirizzo e-mail

4. Numero di telefono cellulare

Tutti i cittadini correttamente registrati e successivamente verificati nelle fasi di back-office da questa amministrazione, riceveranno nelle ore successive la registrazione, SMS ed e-mail di conferma appuntamento.

In caso di mancata ricezione dell’SMS, dopo almeno 24-48 ore, per conoscere luogo, data e ora dell’appuntamento, sarà sufficiente inquadrare il QR code presente sulla propria cedola di prenotazione.

Si raccomanda, infine, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, in particolare del numero di telefono e della e-mail (unici riferimenti di contatto), in quanto non sarà possibile modificarli successivamente.

E’ consigliato per ogni utente rispettare l’orario di ingresso con una tolleranza di mezz’ora prima e dopo l’appuntamento.

In assenza di SMS o di e-mail di prenotazione non si potrà accedere alla vaccinazione.