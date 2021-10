Caserta, distruggono macchina all’interno dell’oratorio

Vandali sono continuamente in azione, tra specchietti e tergilunotto rotti e gomme forate. L’ultimo episodio in via Don Bosco a dieci metri dal Portone dei salesiani . Il proprietario ha parcheggiato alle 21 ed è andato a riprenderla alle 22.15 dove ha trovato il tergilunotto sfondato. La sua rabbia su fb, sicuramente domani dopo la denuncia chiederà ai negozianti di visionare telecamere per individuare il responsabile del gesto e non esclude di presentare denuncia contro ignoti. “ Non m’interessa il motivo per questo simile atto, ma colui o colei che si abbassa a simili gesti è un vigliacco”. E non è la prima volta che accadono simili episodi: capita di trovare ad esempio gli specchietti rotti o addirittura le auto senza le ruote .