“CHI TENE ‘O MARE” il nostro Pino Daniele di Raiz con i Solis String Quartet. Le date del tour

Un incontro potente e inaspettato tra la voce magnetica di Raiz e l’eleganza cameristica e nel contempo ritmica del Solis String Quartet dà vita ad un omaggio vibrante e raffinato al genio poetico e musicale del cantautore partenopeo.

Non si tratta di pura celebrazione, ma di una riscrittura profonda dei capolavori del “Mascalzone Latino”, filtrata attraverso le corde della musica colta e le radici della cultura mediterranea.

Il progetto esplora l’anima più verace e cosmopolita di Pino Daniele, rileggendo brani iconici come Napule è, A me me piace ‘o blues, je so pazzo…insinuandosi e nutrendosi della loro veste pop-blues originale per rivestirli di nuove sfumature mediterranee, ritmi sefarditi ed eleganti arrangiamenti cameristici.

In questo tributo riveste particolare importanza il brano “Chi tene ‘o mare” che diventa anche un omaggio a James Senese: una rilettura in cui la voce e gli archi evocano il respiro del sax originale, restituendo l’anima blues e mediterranea del brano. Un momento di memoria e gratitudine verso due artisti che, insieme, hanno raccontato Napoli al mondo. Il dialogo tra la voce graffiante di Raiz e il calore degli archi dei Solis crea un’esperienza d’ascolto immersivi e spirituale.

Non una semplice rilettura, ma una vera e propria reinterpretazione artistica, capace di mettere in luce la straordinaria ricchezza armonica e melodica del repertorio del grande Pino!

Qui di seguito le prime date confermate:

*calendario in aggiornamento*

29/08/2026 Vico Equense (NA) – Vico Estate

30/08/2026 Pomigliano (NA) – Pomigliano Jazz 2026 Cratere del Vesuvio

12/09/2026 Taverna (CZ) – Villaggio Mancuso – Rassegna A farla amare comincia tu

13/09/2026 Acciaroli (SA) -Slow Festival

24/10/2026 Cascina (PI) – Città del Teatro

16/01/2027 Capua (CE) – Teatro Ricciardi

13/02/2027 Caserta Teatro TBA

05/03/2027 Torre Annunziata (NA) Teatro TBA

14/04/2027 Sant’Arpino (CE) – Teatro Lendi

16/04/2027 Sant’Arpino (CE) – Teatro Lendi

15/05/2027 Sant’Arpino (CE) – Teatro Lendi

Le date sono in aggiornamento

Gli Artisti sul palco:

Raiz:

Una delle voci più iconiche della scena contemporanea napoletana. La sua voce, profonda e viscerale, attraversa i brani con una sensibilità che unisce radici mediterranee, soul e world music, capace di restituire ai testi di Pino Daniele una forza ancestrale e spirituale.

Solis String Quartet:

Quartetto d’archi composto da Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio (violini), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello), formazione da anni protagonista della scena internazionale per versatilità e innovazione, costruisce arrangiamenti originali che esaltano la tensione drammatica di “Anna verrà” l’intensità emotiva di “Lazzari felici” la dimensione mistica di “O ssaje comme fa ‘o core” l’energia tribale di “Saglie saglie”…