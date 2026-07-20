MUSICA AL CASTELLO 2026: serata esclusiva con Suzanne Vega

Dopo le prime, vibranti serate che hanno già visto alternarsi sul palco del cortile monumentale artisti del calibro di Bassolino, Mario Mario, Gioia Lucia, la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra e questa sera i Quintorigo & John De Leo, Musica al Castello 2026 si prepara a vivere due delle sue notti più attese e suggestive.

La rassegna di concerti gratuiti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli per Napoli Città della Musica nell’ambito della manifestazione Estate a Napoli 2026, continua a trasformare il celebre Maschio Angioino in un palcoscenico d’eccezione fino al 25 luglio. E lo fa con un doppio colpo che unisce nuove promesse e una leggende della scena internazionale.

Lunedì 20 luglio – Una notte ‘made in Naples’ tra folk, elettronica e jazz

Il programma del 20 luglio regalerà al pubblico due autentiche rivelazioni del panorama musicale italiano, accomunate da una cifra stilistica inconfondibile e da una forte personalità artistica.

Ad aprire la serata sarà Altea (pseudonimo di Altea Memmi, classe 1998). Cantautrice salentina ormai napoletana d’adozione, Altea è considerata una delle voci più originali della nuova scena folktronica e indie pop italiana. Il suo sound ipnotico, capace di intrecciare le radici della tradizione popolare pugliese con trame elettroniche d’avanguardia, promette di avvolgere il pubblico del Castello in un viaggio sensoriale unico.

A seguire, spazio a Sara Gioielli (classe 2001). Originaria di Pozzuoli, cantautrice e produttrice, Sara è una delle voci più affascinanti e colte del nuovo corso della musica campana e nazionale. La sua identità artistica, magnetica e raffinata, si muove con disinvoltura tra jazz, musica classica, pop d’autore e persino suggestioni operistiche, regalando performance che lasciano il segno per intensità e talento.

Martedì 21 luglio – La poesia di Suzanne Vega in una serata esclusiva con posti a sedere

La seconda serata, in programma il 21 luglio, alzerà ulteriormente l’asticella con un evento di rilievo internazionale. Per la prima volta a Napoli, e con una formula speciale che prevede posti a sedere per il pubblico, salirà sul palco la leggendaria cantautrice americana Suzanne Vega.

Figura di spicco del revival neo-folk degli anni ’80, la Vega è celebre in tutto il mondo per i suoi testi poetici e le sue melodie acustiche essenziali, che hanno segnato un’epoca. Nata in California ma cresciuta a New York, la sua carriera è costellata di capolavori immortali come “Luka” e “Tom’s Diner”, brani che ancora oggi risuonano come pietre miliari della canzone d’autore internazionale. Una serata imperdibile per gli appassionati e per chiunque voglia vivere l’emozione di ascoltare una delle voci più limpide e influenti della musica contemporanea in uno scenario unico al mondo.

Nei giorni a seguire il programma prosegue poi con:

22 luglio (con posti a sedere): Roberto Gatto New Quartet feat. Pietro Tonolo – “Around Miles & Trane”, un viaggio imperdibile nel jazz tra due mostri sacri come Miles Davis e John Coltrane.

23 luglio: Motta in “La Fine dei vent’anni”, un appuntamento con uno dei cantautori più amati e originali della nuova generazione.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, confermando la vocazione di Musica al Castello come evento inclusivo e di altissimo profilo artistico, capace di regalare emozioni uniche nel cuore monumentale di Napoli