Resistere. Ascoltare. Agire. Dialoghi di Attivismo. Al via Cross Cities 2026

Sant’Agata de’ Goti (BN) – Dal 24 al 26 luglio 2026, le Cantine Storiche Mustilli di Sant’Agata de’ Goti ospitano Cross Cities Summer 2026, festival internazionale dedicato alle pratiche contemporanee dell’arte, della musica, della performance e della ricerca audiovisiva.

L’edizione 2026 è raccolta attorno al tema «Resistere. Ascoltare. Agire.»: un invito a riflettere sul ruolo delle pratiche artistiche come strumenti di consapevolezza, relazione e trasformazione sociale.

Il programma attraversa musica sperimentale, sound art, danza, teatro, arti audiovisive, installazioni immersive e intelligenza artificiale applicata ai processi creativi, favorendo l’incontro tra ricerca artistica e pubblico.

Tra gli appuntamenti figurano performance audiovisive, concerti site-specific, installazioni permanenti, proiezioni e la masterclass di danza Butoh con Marie-Thérèse Sitzia.

Il festival è organizzato da BLu’S APS con la direzione artistica di Maurizio Chiantone.

CREDITS

Cross Cities Summer 2026 nasce dal lavoro e dalla collaborazione di:

Cura e Coordinamento

Associazione BLu’S APS

Direttore artistico

Maurizio Chiantone

Organizzazione

Maurizio Chiantone

Enrico Pofi

Maria Cammarota

Zoran Dragelj

Giosuè Grassia

Biagio Francia

Paola Mustilli

Presenta

Mirella Chiantone Mustilli

Curatela Audiovisivi

Zoran Dragelj

Maurizio Chiantone

Coordinamento artisti

Maurizio Chiantone

Collaborazione alla programmazione

Giosuè Grassia

Enrico Pofi

Maria Cammarota

Biagio Francia

Zoran Dragelj

Front e Backstage

Visual design · Mauro Vincenzo Bubbico

Graphical interfaces, general editing · Maurizio Chiantone

Social media artwork · Maurizio Chiantone · Maria Cammarota

Photo and video making · Enrico Pofi · Maria Cammarota

Sound engineering, Live streaming · Alberto De Luca

Audio support · Giosuè Grassia

Technical assistant · Giovanni Battimiello

Support assistant · Livio Ascierto

Sponsor · Media Partner · Stampa · Ospitalità

Società agricola Mustilli

Canale 21

Print Big R&C Communication

Sentieri Luminosi B&B

NiNa CasaGalleria – Home Restaurant

Space Of Studio

Informazioni

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