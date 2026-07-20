Resistere. Ascoltare. Agire. Dialoghi di Attivismo. Al via Cross Cities 2026

Sant’Agata de’ Goti (BN) – Dal 24 al 26 luglio 2026, le Cantine Storiche Mustilli di Sant’Agata de’ Goti ospitano Cross Cities Summer 2026, festival internazionale dedicato alle pratiche contemporanee dell’arte, della musica, della performance e della ricerca audiovisiva.
L’edizione 2026 è raccolta attorno al tema «Resistere. Ascoltare. Agire.»: un invito a riflettere sul ruolo delle pratiche artistiche come strumenti di consapevolezza, relazione e trasformazione sociale.
Il programma attraversa musica sperimentale, sound art, danza, teatro, arti audiovisive, installazioni immersive e intelligenza artificiale applicata ai processi creativi, favorendo l’incontro tra ricerca artistica e pubblico.
Tra gli appuntamenti figurano performance audiovisive, concerti site-specific, installazioni permanenti, proiezioni e la masterclass di danza Butoh con Marie-Thérèse Sitzia.
Il festival è organizzato da BLu’S APS con la direzione artistica di Maurizio Chiantone.
CREDITS
Cross Cities Summer 2026 nasce dal lavoro e dalla collaborazione di:
Cura e Coordinamento
Associazione BLu’S APS
Direttore artistico
Maurizio Chiantone
Organizzazione
Maurizio Chiantone
Enrico Pofi
Maria Cammarota
Zoran Dragelj
Giosuè Grassia
Biagio Francia
Paola Mustilli
Presenta
Mirella Chiantone Mustilli
Curatela Audiovisivi
Zoran Dragelj
Maurizio Chiantone
Coordinamento artisti
Maurizio Chiantone
Collaborazione alla programmazione
Giosuè Grassia
Enrico Pofi
Maria Cammarota
Biagio Francia
Zoran Dragelj
Front e Backstage
Visual design · Mauro Vincenzo Bubbico
Graphical interfaces, general editing · Maurizio Chiantone
Social media artwork · Maurizio Chiantone · Maria Cammarota
Photo and video making · Enrico Pofi · Maria Cammarota
Sound engineering, Live streaming · Alberto De Luca
Audio support · Giosuè Grassia
Technical assistant · Giovanni Battimiello
Support assistant · Livio Ascierto
Sponsor · Media Partner · Stampa · Ospitalità
Società agricola Mustilli
Canale 21
Print Big R&C Communication
Sentieri Luminosi B&B
NiNa CasaGalleria – Home Restaurant
Space Of Studio
Informazioni
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