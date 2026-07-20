“Spaghetti Style” al Summer Fest Jazz&Swing 2026. Concerto gratuito

Marcianise (CE) – Segnatevi questa data, 29 luglio ore 21, “Allegro, Marcianise in Jazz” avrà la sua classica appendice con Summer Fest Jazz&Swing, evento inserito nel cartellone degli appuntamenti estivi del Marcianise Summer Festival 2026 ed organizzato con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Marcianise. La rassegna musicale ideata dall’Associazione Majeutica di Marcianise, storica associazione marcianisana (fondata nel dicembre del 2000) ha sin da subito affidato la direzione artistica al M° Domenico Birnardo docente di Tromba presso l’I.C. “Aldo Moro” di Marcianise (Ce) ed è giunta quest’anno alla sua XVII edizione, lo scorso 25 giugno ha ospitato con grande successo a Piazza Carità lo spettacolo di Roy Paci… in Jazz con il trombettista, cantante e scrittore siciliano assoluto protagonista di una splendida serata. Per questo evento/concerto, la location invece è il Palazzo della Cultura (ex Monte dei Pegni) in Via Duomo, il chiostro è trasformato come sempre a mo di palco sotto le stelle esaltando la musica a stretto contatto con il pubblico che godrà oltre che delle sedute ma anche dei gradoni e del giardino. Gli artisti invitati sono gli “Spaghetti Style” The Italian Swing&Jazz Band, gruppo avellinese apprezzato per reinterpretazioni italo-americane e performance live energiche. Coinvolgenti, versatili, estrosi, gli “Spaghetti Style” catturano il pubblico, interpretando e riproponendo cover e brani originali del migliore swing, rivisto con il rispetto filologico dovuto ai classici del genere anche in chiave jazz, ironia originale, ritmi trascinanti e una scalmanata sarabanda di suoni e melodie elettroniche, portatori sani di buone vibrazioni per una platea che va dai dieci ai novanta anni. Musicisti raffinati, con tanto di abito gessato, cravatta scura e l’irrinunciabile borsalino a falde larghe, riescono, grazie a un perfetto interplay durante le loro performance, a creare un’atmosfera di puro divertimento, energia dirompente, talentuosa improvvisazione, audaci e funamboliche miscellanee di pezzi storici, senza soluzione di continuità, tra nomi celebri come Fred Buscaglione, Renato Carosone e Domenico Modugno. Uno spettacolo esplosivo, entusiasmante e sfrenato, la band sarà sul palco in quartetto con Marco Barbato alla batteria, Enrico Scarpa al sax (apprezzato anche nell’ultima edizione della trasmissione televisiva “I Fatti Vostri” su Rai2 nell’orchestra del Maestro Stefano Palatresi), Massimiliano Albano al pianoforte ed Alessandro Tozza alla voce. La band “Spaghetti Style” inizia la propria attività artistica nel 2006 proponendo uno stile musicale del tutto originale, in una chiara rilettura del fantastico mondo dello swing/jazz italo-americano dei primi decenni del secolo scorso. Tantissimi concerti sia a livello nazionale che fuori dai confini, il primo lavoro discografico dal titolo ‘Grosso guaio a Little Italy’ è davvero diffuso in tutto il mondo, da New York all’Olanda, fino al Montenegro dove è stato presentato al Festival Internazionale a Budhva. Negli anni ci sono state anche apparizioni televisive a livello nazionale, tra cui Italia’s got talent del 2013 in onda su Canale 5. Ed ora l’approdo per la prima volta a Marcianise, in un concerto che si preannuncia davvero unico, divertente ed originale. Anche questo concerto sarà ad ingresso gratuito come sempre, visto lo scopo dell’associazione che è quello della promozione culturale a tutti i livelli. Majeutica con la musica è diventata un vero e proprio riferimento annuale e regionale anche con la fortunata kermesse “Allegro, Marcianise in Jazz” che quest’anno ha goduto anche del patrocinio della Regione Campania oltre che della Provincia di Caserta e del Comune di Marcianise, ma non solo, ormai da anni sta facendo accorrere in città tanti appassionati del genere e appassionati della musica in generale essendo nell’intenzione del direttore artistico quello di non essere solo un “prodotto” di nicchia, tanto da suscitare appunto l’interesse anche delle telecamere regionali della Rai oltre che delle tv e dei media cartacei ed online appunto sia nazionali che locali. La valorizzazione del centro storico con Piazza Carità, la Casa Comunale, Il Teatro Ariston e la Rettoria di San Carlo negli anni o l’aver creato un salotto a cielo aperto dove godere della musica sotto le stelle come il Palazzo della Cultura, hanno fatto si che poi oltre la musica ci fosse la riscoperta anche dei luoghi di cultura e arte della città, ciò ha favorito anche il turismo da tutta la Campania e regioni limitrofe che hanno ormai come riferimento questa kermesse. Ed è questo l’obiettivo che si vuole continuare a perseguire in futuro